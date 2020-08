Il Chianti Festival continua fra musica e piccoli spettatori

Il Chianti Festival continua ad animare le serate estive sotto le stelle e raddoppia nella giornata di mercoledì 12 agosto. A Castellina in Chianti sarà protagonista la musica di Andrea Roventini and The New Stompers accanto a degustazione di vini di produzione locale, osservazioni astronomiche e animazione, mentre a Gaiole in Chianti il parco pubblico comunale, nel giardino delle scuole, ospiterà lo spettacolo per bambini Filastrock, Rime a ritmo di music prodotto da LaLut associazione culturale. I due appuntamenti sono a ingresso libero. Dopo la pausa di Ferragosto, il Chianti Festival tornerà protagonista con una serata musicale all’Acqua Borra, nel comune di Castelnuovo Berardenga, in programma venerdì 14 agosto con Carmelindo e la sua musica brasiliana d’autore (biglietto di ingresso 10 euro, compresa la consumazione). Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.15 e sono organizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Informazioni. Il Chianti Festival, promosso dai Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, andrà avanti fino al 26 agosto con appuntamenti per tutte le età organizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 e l’indirizzo mail info@teatrovittorioalfieri.com. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire anche il sito www.toscanaspettacolo.it e la Pagina Facebook Chianti Festival.