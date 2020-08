Lavori Publiacqua a Sesto Fiorentino

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Sesto Fiorentino che, causa lavori di sostituzione della rete idrica in uscita da un nostro impianto, dalle ore 9.00 di giovedì 13 agosto sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via dei Molini e via delle Catese. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa