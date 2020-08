Loggia Isozaki, Mazzetti e Cellai (Forza Italia): "Operazione di distrazione di massa del sindaco Nardella"

“In questa calda estate senza turisti, con il PIL fiorentino in caduta libera, Nardella si è dato alla guerra contro i mulini a vento” dichiarano l’On. Erica Mazzetti e il Capogruppo a Palazzo Vecchio Jacopo Cellai, candidato per Forza Italia a Firenze. “A cadenza quasi regolare tira fuori un’opera, un’infrastruttura, ferma per lo più da decenni, e spesso per colpa della sua maggioranza o maggioranze espressioni del suo PD, che vuole a tutti i costi rilanciare”.

“Prima – aggiungono – si punta sullo svincolo di Peretola, si getta mani e piedi sull’emendamento scaccia-Pessina per provare a convincere Rocco Commisso a ristrutturare il Franchi senza però certezze su aree commerciali e parcheggi, c’è l’evergreen TAV che va sempre bene, sia in campagna sia no. Adesso l'ultima è per la Loggia Isozaki, meglio nota come “telaio di materassi” (Sgarbi) di cui si erano perse le tracce fino alle dichiarazioni di Nardella. Il primo cittadino di Firenze la definisce un'opera che può rilanciare il “protagonismo di Firenze nella creatività contemporanea”, per altri, molto più accreditati di Nardella, è ormai già una reliquia del contemporaneo”.

“Ci sfugge – rimarcano Mazzetti e Cellai – come possa il sindaco bearsi di un'opera che non è mai partita, che ha divorato nel frattempo vagonate di soldi pubblici. Un non finito costosissimo i cui benefici al momento stentiamo a comprendere. Capiamo invece la necessità di distrarre l'opinione pubblica dall’incipiente disastro economico ma qui, con il rilancio improvviso della Loggia Isozaki, si va veramente oltre. Nardella deve dare risposte ai pressanti problemi della città non imputarsi su battaglie decotte, a cui non crede nemmeno lui” chiosano gli esponenti azzurri.

Fonte: Forza Italia