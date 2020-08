Nel pomeriggio di ieri - domenica 9 agosto - un 51enne è stato arrestato a San Giuliano Terme. I carabinieri lo hanno localizzato, notificandogli un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa, in ordine alla commissione di reati contro il patrimonio. Arrestato, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale, per essere sottoposto alla pena di due anni e sei mesi.