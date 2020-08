Sarà sostituito il fontanello di San Polo

“Il fontanello di San Polo, oggetto in più occasioni di atti vandalici, deve essere sostituito”. E’ quanto fa sapere l’assessore all’Ambiente del Comune di Greve in Chianti che rileva la necessità di intervenire con un intervento complesso sull’impianto installato 9 anni fa. “Non si tratta di una semplice opera di manutenzione ordinaria – fa notare - ma di un intervento ben più complesso che richiede l’installazione di un nuovo erogatore. L'affidamento alla ditta è già stato effettuato ed entro breve tempo il fontanello di San Polo tornerà in funzione, erogando acqua fresca e gassata di alta qualità”.

La spesa che tale operazione richiede all'amministrazione comunale supera i 2mila euro. “Il guasto che ha definitivamente bloccato l’erogazione del fontanello si è verificato poco prima del periodo di lockdown – aggiunge l’assessore - stiamo cercando di recuperare le settimane di interruzione e procedere con gli interventi necessari”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa