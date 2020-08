A Montemurlo presto una nuova Casa della Salute

Si fa più vicina la concretizzazione della nascita della Casa della Salute di Montemurlo. Ieri, 10 agosto, presso la sede della direzione generale dell'Usl Toscana Centro a Firenze - Santa Maria Nuova, il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha incontrato il direttore generale della Usl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese e il direttore sanitario, Emanuele Gori. Si tratta dell'avvio di un importante percorso che a breve dovrà portare alla nascita della nuova Casa della salute di Montemurlo. Il confronto ha evidenziato la comune volontà dell'Usl e dell'amministrazione comunale di potenziare e rafforzare i servizi socio-sanitari sul territorio. La nuova Casa della Salute, infatti, oltre a tutti i servizi attualmente presenti nel distretto Usl di via Milano, accoglierà anche un consultorio familiare e un centro per la salute mentale. Un rafforzamento dei servizi a favore, non solo di Montemurlo, ma di tutta l'area, infatti, si tratterà del secondo presidio di questo tipo sul territorio provinciale.

" Stamattina con la Usl Toscana Centro abbiamo avviato un percorso molto importante che consente di ampliare e migliorare i servizi socio sanitari sul territorio. - commenta il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai - Con il direttore generale Morello e il direttore sanitario Gori abbiamo avviato un positivo percorso che a breve ci porterà all'individuazione di spazi adeguati ad accogliere la Casa della Salute di Montemurlo. Un investimento importante e atteso sulla sanità di prossimità per dare risposte all' esigenze di salute della comunità e fare da filtro con l'ospedale. La salute è la priorità e il Covid ci ha dimostrato quanto sia importante avere sul territorio presidi sanitari per rispondere efficacemente e con capillarità alle emergenze".

“Continuiamo il nostro lavoro con impegno nel costruire la rete dei servizi territoriale per l'area pratese – ha aggiunto Paolo Morello. Nell'incontro di oggi abbiamo inserito un ulteriore tassello nel percorso per la realizzazione della casa della Salute a Montemurlo, un punto di riferimento importante per i cittadini. Il territorio prende sempre più corpo, cerchiamo di realizzare al meglio il progetto con attività e servizi sempre più vicini alle esigenze e ai bisogni della cittadinanza.