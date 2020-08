Allerta per il caldo a Firenze: previsto codice rosso

Prosegue a Firenze l’allerta per il caldo.

Per oggi è stato confermato il codice arancione per le temperature elevate. Per domani è previsto quello rosso. Sia oggi che domani la temperatura massima percepita sarà di 37°.

È quanto si legge nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa