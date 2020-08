Anconella Garden, la settimana di Ferragosto nel polmone verde di Firenze Sud

Ferragosto a ritmo di black music, spettacoli di danza mediorientale, concerti blues e folk: la settimana più calda dell’estate è tutta da ballare all’Anconella Garden, spazio dell’Estate Fiorentina nel polmone verde di Firenze Sud. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero (accesso da via di Villamagna 39/d).

Mercoledì 12 agosto alle ore 21 spazio alla danza con "Raqs El Hob" (La danza dell'amore) a cura di Sara Marconcini, per una performance tra movimento, parole e musica, ispirata alla tradizione mediorientale.

Giovedì 13 agosto alle ore 19.30 sarà la volta del jazz di Romano Pratesi unito al dj set elettroacustico di Stroboman aka Lorenzo Nardi. Numerose le esperienze di live condivise dai due musicisti, che in questo ultimo progetto vedono concretizzarsi una nuova ricerca elettroacustica, tra jazz e musica elettronica.

Venerdì 14 agosto alle ore 19.30 sul palco di Anconella Garden le atmosfere blues a stelle e strisce del chitarrista e cantante italo-americano Leo Boni, che insieme alla “Weepin'Willie all stars" è stato premiato per la migliore blues band di Boston, dopo diversi anni di attività musicale nel nord degli USA.

Per Ferragosto in arrivo il trio Kayal composto da Kayal a voce e chitarra, Carlo Bonamico al contrabbasso, Rik Calcini alle percussioni, con i migliori classici funk e soul per un repertorio che spazia tra brani originali e cover di artisti internazionali come Stevie Wonder, Marvin Gaye, Isley Brothers, Incognito, Herbie Hancock, Donna Summer, Jamiroquai, Bill Withers e tanti altri.

Domenica 16 agosto dalle ore 19.30 Cris Pinzauti suona brani dal suo primo disco solista "BLACK", oltre a inediti e cover rivisitate nel suo stile Dark Folk. Con lui ci sarà Paolo Loppi, chitarra acustica e loop station.

Ogni sera è inoltre possibile fare una sosta all’Anconella Garden per gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde. Tante le novità sul menu per la stagione 2020, dal Pollo Karaage (gustoso streetfood giapponese a base di pollo), al panin cu u’ purp (panino con polpo fritto, ricotta, cicorino tostato, miele di fichi), fino ai tacos alla messicana. Restano i best seller delle passate stagioni, a partire da pizza, calzoni, covaccini e alternative veg per tutte le tasche. Prevista anche una proposta di finger food in monoporzione, a base di verdure di stagione da gustare in chiave aperitivo, a partire dalle 19.

Fonte: Ufficio stampa