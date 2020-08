Camion prende fuoco vicino a Porto Santo Stefano

I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti per l'incendio di un camion che trasportava generi alimentari, in via del Campone, a Porto Santo Stefano nel comune di Monte Argentario. L'autista, accortosi della fuoriuscita di fumo dall'impianto refrigerante del mezzo, ha immediatamente chiamato il 115. La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, che ormai avevano avvolto tutto il mezzo. L'autista del mezzo è uscito incolume e nessun'altra persona è rimasta coinvolta.