Centri estivi anche a settembre a Capannoli

A partire dal 31 agosto per due settimane tornano i centri estivi per tutte le fasce di età. Grazie alla collaborazione con Uisp Valdera, riprendono i centri estivi rivolti a bambini e bambine in età di scuola primaria nel Parco di Villa Baciocchi. Per bambini e bambine in età di scuola dell'infanzia, grazie alla collaborazione con Arnera Cooperativa sociale, tornano i centri estivi presso la Scuola Primaria di Capannoli. Sono già aperte le iscrizioni per riprendere, con accessi ed uscite scaglionati ed in piccoli gruppi, i giochi appositamente studiati per mantenere le distanze dovute; dopo l'esperienza positiva dei mesi di giugno e luglio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporli prima dell’inizio dell’anno scolastico, garantendo alle famiglie una compartecipazione ai costi che, causa Covid, sono sicuramente più elevati rispetto agli anni scorsi. Si dà la possibilità ai bambini di divertirsi con i propri coetanei attraverso giochi nuovi, attività diverse dal solito, che garantiscano la sicurezza dei piccoli e degli operatori, ed allo stesso tempo si fanno stare all'aperto a socializzare e divertirsi. “È una nuova opportunità che vogliamo dare ai bambini, ma è anche un’ulteriore risposta alle famiglie che, dopo le vacanze estive, torneranno al lavoro ed i bambini non avranno ancora iniziato il nuovo anno scolastico” commenta la Sindaca Arianna Cecchini.

Fonte: Comune di Capannoli