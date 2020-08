Chianti fiorentino, posticipata la raccolta porta a porta di Ferragosto

Nei Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, la raccolta “porta a porta” prevista per la giornata festiva di sabato 15 agosto 2020, giorno di Ferragosto, sarà recuperata il giorno successivo, domenica 16 agosto 2020. Si invitano i cittadini ad esporre la frazione prevista per sabato 15 nella giornata di domenica 16, stessi orari.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Call Center di Alia Servizi Ambientali, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.3,0 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle, Comune di Greve in Chianti e Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa