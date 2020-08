Cinema in Villa a Artimino coi film di Tornatore

Il calendario estivo della Tenuta di Artimino si chiude con due appuntamenti imperdibili. Per la prima volta infatti il giardino di Villa Medicea La Ferdinanda, patrimonio Unesco, ospiterà un vero e proprio cinema all’aperto. Sono due le serate in programma, con film dedicati al maestro Ennio Morricone, alle sue musiche indimenticabili e alla sua carriera. Il primo appuntamento è giovedì 20 agosto con il film “La Corrispondenza” (2016); il secondo appuntamento invece vedrà la proiezione del film “La Migliore Offerta”(2013). Due film bellissimi, diretti da Giuseppe Tornatore, con la colonna sonora firmata da Ennio Morricone. Un contesto unico e magico, con due capolavori del cinema italiano, il tutto allietato da un calice di vino della Tenuta di Artimino. Apertura del giardino: ore 20.30. Inizio della proiezione: ore 21.30. Costo 10 euro a persona, per informazioni: info@artimino.com – 055 8751401.

In ottemperanza alla misure di prevenzione anti-covid, i posti sono limitati e con prenotazione online sul sito della Tenuta, alla pagina https://www.artimino.com/it/estate-ad-artimino

Fonte: Ufficio stampa