Cinema sotto le stelle a Empoli: le pellicole in programma nei prossimi giorni

Domani sera, mercoledì 12 agosto 2020, alle 21.30, nella suggestiva location del Parco Mariambini ad Empoli, al ‘Cinema sotto le stelle’ sarà recuperata la proiezione del film drammatico intitolato ‘Domani è un altro giorno’, in programma lunedì 3 agosto, annullata per condizioni meteo avverse.

Regia di Simone Spada con Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Anna Ferzetti e Andrea Arcangeli.

Le serate sono ad ingresso gratuito ma sempre con prenotazione obbligatoria inviando mail all’indirizzo info@arciempolesevaldelsa.it, oppure inviando un messaggio whatsapp (occorre salvare il numero in rubrica) a 375 544 2380.

GLI ALTRI FILM IN PROGRAMMA FINO AL 24 AGOSTO

LUNEDÌ 17 AGOSTO

LA GRANDE BELLEZZA

Regia di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Pamela Villoresi. DRAMMATICO, COMMEDIA, GROTTESCO Italia, Francia – 142 minuti

VENERDÌ 21 AGOSTO

OCEANIA

Regia di Ron Clemets, John Musker. ANIMAZIONE, COMMEDIA MUSICALE, AVVENTURA. Usa 2016 – 107 minuti

LUNEDÌ 24 AGOSTO

NON CI RESTA CHE VINCERE

Regia Javier Fesser. Con Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo e José De Luna. DRAMMATICO, COMMEDIA, SPORTIVO Spagna, Messico, 2018 – 124 minuti.

ALL’APERTO IN PIENA SICUREZZA COVID19 - Data l’emergenza Covid, ancora in corso, gli spettatori dovranno indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita, può essere tolta durante la visione, una volta seduti sulle sedie. I posti a sedere (100) avranno la distanza di 1 metro l’uno dall’altro. All’ingresso i partecipanti verranno registrati ed i nominativi conservati per 15 giorni come previsto dalle normative. Ovviamente gel igienizzante per le mani all’ingresso dell’area.

Locandina Cinema sotto le Stelle Empoli

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa