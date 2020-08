Commemorazione a Sant'Anna di Stazzema, Poggibonsi parteciperà

Poggibonsi partecipa come ogni anno alla cerimonia per commemorare l’anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Domani, mercoledì 12 agosto ricorre infatti il 76° anniversario della strage e la città di Poggibonsi sarà presente alla cerimonia commemorativa in forma ufficiale con il consigliere comunale Daniela Masi.

A Sant’Anna di Stazzema si consumò uno degli eccidi più drammatici della seconda guerra mondiale che vide la morte di 560 civili tra donne, vecchi e bambini che furono trucidati dalla ferocia nazi-fascista. La partecipazione a questo doloroso ricordo si rinnova ogni anno per manifestare solidarietà a chi ha pagato un prezzo così alto per la libertà e la democrazia.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa