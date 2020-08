Due rapine in due giorni, arrestato 15enne a Prato

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato, in esecuzione di misura cautelare, dalla polizia di Prato per due rapine ai danni di cittadini cinesi avvenute, una dopo l'altra, nel mese di luglio. Il 15enne, di origine marocchina, era già conosciuto dalle forze dell'ordine.

La prima rapina si è verificata la sera del 7 luglio, in zona San Paolo a Prato, quando una coppia di coniugi orientali che stava tornando a casa è stata aggredita e picchiata al fine di impossessarsi della borsa della donna, contenente 300 euro. Il secondo episodio si è verificato in zona Tobbiana, sempre di sera l'8 luglio, sempre ai danni di una donna cinese che si trovava in strada insieme a due figli adolescenti. Alla donna furono portati via circa 250 euro.