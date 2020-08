Empoli, 'Libri a merenda' del 13 agosto annullato

L’iniziativa denominata “Libri a merenda” che si sarebbe dovuta tenere giovedì 13 agosto 2020 a Empoli, alle 17, è stata annullata e rinviata a settembre. Intanto però proseguono tutti gli altri appuntamenti del calendario della biblioteca comunale che non va in ferie nel mese di agosto, mantenendo i servizi per i suoi affezionati utenti e organizzando tante iniziative per tutte le età, dai bambini agli adulti, che si svolgeranno all’aria aperta in maniera ‘itinerante’ ma anche in biblioteca. Dalle letture animate nei parchi e nei giardini della città, in centro e nelle frazioni anche in ‘notturna’, ai laboratori creativi in biblioteca.

Fonte: Ufficio stampa