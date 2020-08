Ferragosto, niente fuochi nel 2020 al pago di Bilancino

Erano un evento atteso, che richiamava migliaia di persone tra mugellani, turisti e cittadini di tutta l’area fiorentina e pratese. Un evento che quest’anno non si svolgerà. I fuochi d’artificio la sera di Ferragosto sul Lago di Bilancino, infatti, quest’anno non si terranno.

Proprio i numeri importanti di persone che si ritrovavano sulle sponde del lago, anche difficilmente controllabili e distanziabili, per vedere i fuochi sparati da chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio, hanno reso impossibile poterli organizzare quest’anno. Sarebbe stato un goderseli a metà rispetto al clima di festa dello scorso anno e dunque si è preferito dare a tutti appuntamento con questo bello spettacolo al Ferragosto 2021.

Ma non per questo il 15 agosto non sarà occasione propizia per godersi le spiagge, gli stabilimenti balneari, le aree picnic, i percorsi ed anche il cibo dei vari foodtruck presenti sul lago, ritagliandosi qualche ora di refrigerio in mezzo alla natura ed in assoluta tranquillità. Con le dovute precauzioni dovute dal momento, ma sempre con la voglia di divertirsi ed approfittare di un lago sempre più a disposizione di cittadini e turisti.

Fonte: Comune di Barberino di Mugello - Ufficio stampa