Vasto incendio nella notte in una fabbrica di Firenze

Un vasto incendio di una fabbrica si è verificato a Firenze nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare molte ore per domare le fiamme e ci sono riusciti solo quando era già sorto il sole. L'imponente lavoro dei vigili del fuoco ha permesso di tenere a bada un rogo che stava facendo molta paura agli abitanti di quella zona di Firenze, nella parte sud-ovest della città.

Sul posto non solo il distaccamento di Firenze ma anche supporti da Empoli, Calenzano, Prato e Firenze Ovest, oltre a un mezzo aeroportuale. Come detto, l'intervento si sta concludendo nella mattinata di oggi. Al momento non sono note le cause e la conta dei danni, anche se una parte della fabbrica è rimasta piuttosto colpita.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO