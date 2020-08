Infermieri, Pec gratuita per tutti gli iscritti di Opi Firenze-Pistoia

L’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia si fa carico dell’acquisto della Pec per i propri iscritti. L’obbiettivo è facilitare chi dovesse ancora mettersi in regola o chi sostiene si fosse già adeguato ma con una formula a pagamento. La decisione è stata presa dal Consiglio di Opi Fi-Pt, anche alla luce del Decreto legge 76 del 16 luglio 2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”).

Per il Decreto legge i professionisti, inclusi gli infermieri e infermieri pediatrici, che non comunicano il proprio domicilio digitale (Pec) all'albo o elenco a cui sono iscritti, rischiano la sospensione fino alla comunicazione della posta certificata. Il consiglio direttivo dell'Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia ha quindi deliberato lo spostamento di fondi di bilancio per poter sostenere i propri iscritti.

«Non ce la siamo sentiti di lasciare da soli i nostri iscritti ad affrontare un’ulteriore spesa a loro carico – commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia -. Acquistare un pacchetto di 9500 Pec è stata una decisione importante che ha comportato un attento esame del bilancio per recuperare l'intera somma di denaro che si aggira intorno ai 40 mila euro».