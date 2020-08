Italia Viva: "Bene sblocco del 'Fondo Volo' anche per i 400 dipendenti di Toscana Aeroporti Handling"

“Bene che nella seduta odierna, il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo abbia finalmente sbloccato il pagamento del cosiddetto “Fondo Volo” – una parte della cassa integrazione straordinaria spettante ai lavoratori del trasporto aereo – anche per gli oltre 400 lavoratori di Toscana Aeroporti Handling.” Così Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva, insieme a Francesco Grazzini, coordinatore provinciale del partito

“Nelle scorse settimane avevamo ricevuto diverse segnalazioni da da piloti, personale di volo e di terra, preoccupati perché in attesa da mesi di quella parte di cassa integrazione che gli spettava. Ci siamo quindi attivati contattando i referenti INPS sia provinciali che nazionali che ci avevano assicurato il massimo impegno per la risoluzione del nodo nella seduta di oggi.” Proseguono i due esponenti di Italia Viva

“Una misura importante per il sostegno dei tanti lavoratori dell’azienda in questa fase di crisi - concludono Toccafondi e Grazzini - Ma non dimentichiamo che la ripresa economica piena e reale potrà esserci solo quando il lavoro potrà ripartire a pieno ritmo anche in questi settori, magari con infrastrutture moderne ed efficienti”

Fonte: Italia Viva Firenze