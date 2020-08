Lavori anche a Ferragosto nelle scuole di Carmignano

Scuole: anche nella settimana di Ferragosto i lavori proseguono negli istituti del comune di Carmignano, per garantire un rientro a scuola in totale sicurezza ed una riqualificazione degli ambienti scolastici, anche funzionali al rispetto delle linee guida per la prevenzione del Covid-19.

Alla scuola Pontormo di Carmignano sono in corso i lavori di due lotti. Il lotto 1, per un investimento di 20.717€ più iva, consiste nel rifacimento di una porzione di pavimentazione interna e sistemazione del percorso di accesso dal parcheggio Santa Caterina. All’interno sarà completamente rifatto il pavimento del ballatoio, che va a completare il lavoro iniziato due anni fa, quando venne rinnovata parte della pavimentazione. È già in corso la posa delle nuove mattonelle, uguali a quelle della zona d’ingresso, che sostituiscono quelle vecchie ed instabili preesistenti. Sarà poi arredata la zona, così da ricavare un ambiente utilizzabile dall’istituto in base alle esigenze. All’esterno invece verrà posta una pavimentazione in autobloccanti fino al cancello, che permetterà agli alunni – ed in particolare a quelli con disabilità motoria – di avere un percorso sicuro su cui muoversi.

Il lotto 2 invece, per un costo di 16.310€ più iva, consiste nell’imbiancatura di tutte le aule e dei corridoi della scuola.

Alla scuola di Comeana è aperto il cantiere per la manutenzione straordinaria con rifacimento della pavimentazione. Un intervento in questo caso da 30.691€ più iva. In contemporanea viene sostituito il tetto di policarbonato del tunnel che collega i due edifici: il nuovo tetto del tunnel avrà una struttura in pannelli di alluminio coibentati che garantiranno una durata più lunga ed un maggiore isolamento. In questo caso l’impegno è di 16.169€ più iva, che comprende anche una nuova porta di sicurezza al museo archeologico.

Infine, prosegue l’intervento iniziato nelle scorse settimane per il rifacimento della facciata della scuola materna di Seano (13.050€). Alla scuola elementare di Seano saranno invece insonorizzate un’aula e la mensa (3.400€) per andare incontro alle necessità di un bambino con disabilità. I primi di settembre sarà anche realizzato un percorso esterno per agevolare l’accesso di una bambina con disabilità motoria.

“Anche nella settimana di Ferragosto lavoriamo per le nostre scuole”, afferma il sindaco Edoardo Prestanti. “Un impegno costante che si rafforza in vista dell’anno scolastico ormai alle porte, per far fronte alle necessità di tutti i bambini e ragazzi che frequentano i nostri istituti. La scuola è un ambito in cui abbiamo sempre investito ogni risorsa possibile, perché è e sarà sempre una priorità: ma quest’anno l’emergenza covid ci ha insegnato che dobbiamo avere un occhio ancora più attento verso il settore dell’istruzione”.

“Abbiamo messo in atto ogni misura necessaria – aggiungono gli assessori all’istruzione e ai lavori pubblici Tamara Cecconi e Stefano Ceccarelli – affinché a settembre gli studenti possano tornare in aula senza preoccupazioni. Alcuni lavori erano già programmati per la costante riqualificazione degli ambienti, iniziata negli anni scorsi e che va avanti costantemente passo dopo passo. Altri li abbiamo messi in atto per garantire che tutti i bambini e ragazzi, soprattutto quelli con necessità particolari, non riscontrino problemi al rientro a scuola”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa