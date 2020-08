Liberazione di Firenze, presente anche il gonfalone di Empoli

Era l'11 agosto del 1944 quando, al suono della Martinella, la campana di Palazzo Vecchio, i fiorentini insorsero pronti ad affiancare i reparti partigiani che stavano entrando in città per scacciare una volta per tutte le truppe naziste in ritirata.

Sono trascorsi settantasei anni e questa mattina si celebra quel giorno, martedì 11 agosto, passato alla storia come la “Liberazione di Firenze”.

Come ogni anno sarà presente, tra gli altri, anche il Comune di Empoli con il Gonfalone civico, rappresentato dall’assessore all’ambiente.

IL PROGRAMMA DELLA MATTINATA A FIRENZE - A dare il via alla giornata, alle 7, come ogni anno, il suono della Martinella. Alle 8.30 all'esterno della stazione Leopolda si terrà la cerimonia commemorativa in ricordo dei soldati Sikh, caduti per la Liberazione. Alle 9, poi, a Palazzo Vecchio sarà deposta una corona di alloro sulla lapide, dettata da Piero Calamandrei. Alle 9.45, in piazza dell'Unità italiana verrà deposta un'altra corona di alloro in onore ai caduti di tutte le guerre. Al termine della cerimonia partirà il corteo diretto in piazza della Signoria, con al seguito i Gonfaloni di Firenze, della Regione Toscana, della Città Metropolitana e dei vari Comuni dell’area fiorentina con i Gonfaloni, oltre ai labari della federazione delle associazioni partigiane e delle associazioni d’arma e combattentistiche. Infine, sull'arengario di Palazzo Vecchio, alle 10.30 ci saranno gli interventi delle Istituzioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa