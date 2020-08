L’Ipsia Pacinotti fa beneficenza: 1400 euro per Unicef

L’Ipsia Pacinotti fa beneficenza. E lo fa, in questi momenti particolari e in attesa della riapertura delle scuole a settembre, donando una somma considerevole alla sezione di Pisa dell’Unicef, il Fondo delle nazioni unite per l’infanzia.

La somma raccolta è di 1.400 euro. “In occasione di attività progettuali aperte al territorio, gli studenti, gli ex–studenti, le loro famiglie e semplici supporter dell’istituto di via Salcioli, hanno dato un contributo personale e che ora - sottolinea la direzione del Professionale Pacinotti – la scuola devolve alla sede pisana dell’Unicef”.

Fonte: Ufficio Stampa