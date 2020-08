Lite in piazza, un uomo dà in escandescenze: la polizia usa lo spray al peperoncino

Stava dando in escandescenze e gli agenti di polizia intervenuti sono stati costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino. È accaduto la notte scorsa a Prato, in piazza Lippi. Nella rissa erano coinvolte tre persone: due cittadini marocchini, regolari in Italia e già conosciuti, e un immigrato non in regola, 40enne, asseritamente di cittadinanza israeliana, anch'egli già noto e attualmente sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione alla pg. Quest'ultimo avrebbe spintonato più volte gli agenti per avvicinarsi al nordafricano. Nel trentativo di liberarsi ha anche distrutto con una testata il lunotto di un'auto in sosta. A quel punto si è ritenuto quindi necessario usare lo spray. Il quarantenne è stato portato in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dell'auto.