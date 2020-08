Sulla A1 Milano-Napoli, per lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzale antistante la stazione autostradale di Monte San Savino, dalle 21:00 alle 23:00 di venerdì 14 agosto, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in uscita e in entrata, da e verso Roma e Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arezzo.