Minaccia la ex, arrestato per stalking a Firenze: ha tentato di entrarle in casa 3 volte in un mese

Ha sfondato la porta a calci, è riuscito ad entrare a casa della ex moglie minacciando lei e i suoi genitori con un bastone di legno e con un coltello, preso dalla cucina dell'appartamento. È successo la notte scorsa a Firenze e per questo un 27enne è stato arrestato per stalking. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e originario del Marocco, dovrà rispondere anche dei reati di violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

A chiamare la polizia sarebbe stata la donna, separata dall'uomo, che in tempo reale ha allertato le forze dell'ordine mentre il 27enne stava entrando nell'abitazione dove vive con i genitori e il nuovo fidanzato, assente in quel momento.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno calmato l'uomo riuscendo ad immobilizzarlo e disarmarlo ma, prima di essere bloccato, si è girato verso la ex minacciandola di morte. Secondo le ricostruzioni, il 27enne in passato si era già reso protagonista di episodi violenti che però la donna non aveva mai denunciato. È da poche settimane che i due si sarebbero separati definitivamente dopo l'ultimo episodio, quando lui l'avrebbe colpita con un pugno al volto durante una lite.

Quella di ieri, infine, è stata la terza irruzione nella nuova casa della donna. La prima si è verificata il 30 luglio quando armato di coltello era entrato nell'abitazione passando da una finestra e il 9 agosto il 27enne avrebbe tentato di entrare di nuovo, prendendo a calci la porta.