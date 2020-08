Nuovo centro sportivo della Fiorentina sotto inchiesta: ipotizzata gestione non autorizzata dei rifiuti

Sul terreno dove è previsto il nuovo centro sportivo della Fiorentina, esteso per la maggior parte nel comune di Bagno a Ripoli e per un tratto minore in quello di Firenze, è ipotizzata una gestione di rifiuti non autorizzata. Per questo motivo la procura di Firenze ha aperto un'inchiesta. A riportare la notizia oggi è il Corriere Fiorentino. Al momento non risulterebbe nessuna persona indagata e la porzione di terreno nella quale sarebbero stati sotterrati i rifiuti, è stata posta sotto sequestro.

L'avvocato Nino D'Avirro, legale della Fiorentina, ha precisato che "la società è estranea alla vicenda". I tecnici di Arpat nelle scorse settimane si sono diretti nell'area, su delega del pm Fedele La Terza, e hanno interrotto per alcune ore i lavori per effettuare dei carottaggi. Questi campioni di terreno saranno analizzati per stabilire la natura dei rifiuti eventualmente presenti, quando vi sarebbero stati depositati e se il suolo è stato contaminato.

La Fiorentina ha nominato un proprio consulente per l'esame dei campioni. Sempre secondo quanto è emerso, la vicenda sarebbe partita da una segnalazione di un residente della zona.