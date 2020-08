Comune di Pontassieve, distribuzione dei tesserini venatori

Sono in distribuzione, presso l’Ufficio URP, i tesserini venatori per la stagione 2020/2021. Al momento del ritiro è necessario essere in possesso di:

- ricevuta del versamento A.T.C.

- allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo)

- porto d’armi per uso caccia e i versamenti annuali in corso di validità

- riconsegna tesserini venatori (oppure ricevuta di consegna) della stagione 2019/2020.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è aperto nei seguenti giorni e orari lunedì al venerdì 8,30 - 12,30 ed il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15,15 alle 17,45. Sabato mattina 9,00-12,00. Si ricorda che nel mese di agosto l’URP sarà chiuso nelle giornate di sabato 22 e 29 agosto.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio stampa