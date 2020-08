Regionali Toscana 2020: ecco i candidati del M5S nell’Empolese Valdelsa

Il MoVimento 5 Stelle ha certificato la lista dei candidati consiglieri regionali per le elezioni del 20 e 21 settembre 2020, che vede Irene Galletti candidato presidente.

Per l’Empolese Valdelsa i due candidati sono:

STEFANIA VOLI (Capolista)

nata a Castelfiorentino il 14/04/1955 e residente a Capraia e Limite, di professione Architetto.

MATTEO CONFORTI

nato a Poggibonsi il 21/10/1995 e residente a Castelfiorentino, di professione Studente Universitario.

I due candidati sono da tempo attivisti sul territorio dei rispettivi comuni, non hanno precedenti esperienze politiche ma si sono distinti per l’impegno nel portare avanti la causa del MoVimento al fianco dei consiglieri comunali.

Tutto il MoVimento 5 Stelle Empolese Valdelsa è pronto per supportare al meglio la nostra candidata Irene Galetti per far cambiare passo alla nostra Toscana in opposizione al pensiero unico incarnato dai vecchi partiti.

Fonte: MOVIMENTO 5 STELLE EMPOLESE VALDELSA