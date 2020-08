Sanità, 4 associazioni volterrane e della Val di Cecina scrivono ai candidati alla presidenza della Regione Toscana

Riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata ad alcuni candidati alla presidenza della Regione Toscana riguardante la sanità del territorio di Volterra e Val di Cecina, a firma di Associazione difendiamo l’ospedale, associazione mamme dell’Alta Val di Cecina, Volterra Infanzia, SOS Volterra.

Il 10 agosto abbiamo inviato a Eugenio Giani, Susanna Ceccardi e Irene Galletti, candidati alla presidenza regionale toscana, una lettera con richiesta di un incontro urgente. Di seguito il contenuto della nostra missiva.

“Gentile Candidato/a,

con questa lettera siamo a chiederLe, a seguito del nostro recente presidio con incatenamento di fronte al Consiglio Regionale, un incontro, in qualità di candidato/a alla Presidenza, in cui possiamo illustrarLe compiutamente i tre punti che riguardano le istanze di ben quattro associazioni volterrane e del territorio della Val di Cecina sulla Sanità. Le tempistiche per la realizzazione di nuovi posti di terapia intensiva, sono peraltro molto ristrette ed il rischio concreto è che trovarsi a parlarne dopo le elezioni, sia davvero troppo tardi.

In attesa di un urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.

Associazione difendiamo l’ospedale, associazione mamme dell’Alta Val di Cecina, Volterra Infanzia, SOS Volterra.”

A Firenze avevamo incontrato un altro candidato alla presidenza, Salvatore Catello del partito Comunista, a lui abbiamo dettagliatamente spiegato le nostre richieste nel corso del nostro presidio. Siamo sicuri che la nostra missiva non cadrà nel vuoto e che potremo dettagliatamente spiegare le nostre richieste ai candidati.