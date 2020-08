Scoperto dai cani antidroga, arrestato a Firenze in possesso di stupefacenti

I cani antidroga hanno segnalato un 29enne italiano che si trovava seduto ad un tavolino di un bar a Firenze: con sé l'uomo aveva 6 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish. È successo la notte scorsa in via Forlanini, nella zona di Novoli a Firenze. I cani delle unità cinofile della polizia hanno segnalato l'uomo che è risultato infatti essere in possesso di stupefacenti.

Nella sua abitazione sono stati sequestrati inoltre 800 grammi di marijuana. Per il 29enne è scattato l'arresto.