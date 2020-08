Scuola, Niccolai (Pd): "I nuovi organici eviteranno gli accorpamenti delle classi"

"Da maggio sto seguendo con grande attenzione la questione delle 41 cattedre che sono “scomparse” sul nostro territorio e la Regione, grazie all’assessore regionale Cristina Grieco con cui sono stato in tratto contatto, si è impegnata ad ogni livello per bloccare questa decisione sbagliata. Ci sono adesso novità positive. Come sappiamo l'ordinanza del ministro Azzolina - spiega il consigliere regionale Marco Niccolai - ripartirà nuovi 40.000 docenti fra le Regioni italiane.

La Regione, quindi, ha condiviso con l'Ufficio Scolastico Regionale la necessità di utilizzare prioritariamente questi organici supplementari in più per coprire innanzitutto le 118 cattedre “tagliate”, di cui 41 nella nostra provincia. Tagli da cui erano derivati gli accorpamenti delle classi che hanno giustamente creato preoccupazione in molte scuole della provincia.

La priorità che è stata condivisa è dunque l’utilizzo di questi organici per scongiurare gli accorpamenti.

Lavoriamo da maggio per trovare una soluzione a questi problemi, e questa notizia è sicuramente molto importante.

Sarà poi, ovviamente, l'Ufficio Scolastico Regionale a stabilire la ripartizione degli organici aggiuntivi: valutando istituto per istituto, e classe per classe.

Possiamo dire, però, che grazie a questa opportunità offerta dal Governo, e grazie all'impegno della Regione che ha pressato con forza affinché queste cattedre non scomparissero, adesso è concretamente possibile evitare gli accorpamenti. Sono sicuro che le autorità scolastiche che ne hanno la competenza diretta, dopo aver condiviso con la Regione questo punto, lavoreranno in questa direzione, importante per tanti studenti e per tante famiglie”.

