Taglio dei parlamentari, Più Europa: "Sosteniamo Giani, ma al referendum voteremo No"

Più Europa sosterrà Eugenio Giani alle prossime elezioni regionali della Toscana, ma sul taglio dei parlamentari sceglie un'altra strada: è stato infatti annunciato con una nota che il movimento voterà "No" al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Ecco la nota integrale:

"Apprendiamo che il candidato alla presidenza della Regione Toscana del centrosinistra, Eugenio Giani, che come Più Europa lealmente sosterremo nelle liste comuni con Italia Viva alle prossime elezioni regionali, ha appena dichiarato di votare "sì" al taglio dei parlamentari nel prossimo referendum costituzionale del 20 e 21 Settembre. Giani dice di osservare, dall'alto del suo scranno di presidente del consiglio regionale, che "il numero eccessivo di consiglieri quando si va a contribuire alle leggi con emendamenti e il lavoro delle commissioni ne rallenta l'iter. Sono convinto che se il Parlamento è di minore dimensione ne aumenta anche la qualità". Siamo d'accordo con il presidente Giani sul fatto che qualità e quantità non risultano strettamente collegate ma, vorremmo aggiungere, in nessun caso: diminuire il numero dei rappresentanti, in qualsiasi consesso istituzionale, non significa automaticamente aumentarne la qualità.

Al contrario di Giani noi crediamo che la pessima riforma costituzionale sia un vero attacco alla rappresentanza e, quindi alla democrazia – come scrive efficacemente Alessandro Barbano sull'Huffingtonpost - "perché costruita attorno a un disegno liquidatorio ed eversivo da parte di chi la democrazia vuole annientarla, e accettata per convenienza e per timore di essere scavalcati, ora a sinistra ora a destra, da chi dice di volerla proteggere". Se Giani fa parte di quest'ultimi ci spiace molto ma, come dire, non è un nostro problema. Noi di Più Europa siamo convintamente contrari a quella riforma e per questo voteremo "NO". Senza timore di essere scavalcati da nessun nuovo e vecchio populismo."

Più Europa

Coordinamento regionale toscano