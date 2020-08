Una gatta tigrata a pelo lungo è stata trovata domenica 9 agosto in viale dei Pini (zona tra viale della Libertà e villa Fabbricotti).

La gatta è stata recuperata e presa in carico dall’ufficio Tutela Animali del Comune di Livorno in quanto ferita. Si cerca il suo proprietario o, in assenza, qualcuno che se ne voglia prendere cura.

Per contattare l’ufficio inviare una mail a animali@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa