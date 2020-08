Turista derubato dello smartphone si rivolge alla municipale, il ladro stava cercando di rivenderlo

Si è rivolto a una pattuglia raccontando di essere stato derubato dello smartphone che, grazie all’intervento della Polizia Municipale, è stato prontamente recuperato. É successo oggi intorno alle 14.30. Gli agenti della Zona Centrale in servizio in piazza San Giovanni sono stati avvicinati da un turista belga che ha raccontato di essere stato derubato del cellulare. Insieme ai colleghi del Reparto Antidegrado, gli agenti si sono recati in un negozio di una nota marca di smartphone per attivare il tracciamento dell’apparecchio. Grazie a queste indicazioni, le pattuglie sono risalite al possessore dello smartphone fumando un cittadino straniero in zona stazione Leopolda, colto sul fatto mentre cercava di venderlo ai passanti. Identificato, risulta essere un 46enne già noto alle forze dell’ordine e non in regola con la normativa sull’immigrazione. É stato quindi denunciato per ricettazione e per violazione delle norme sull’immigrazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa