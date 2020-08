Viaggia con oltre 15 kg di droga, arrestato a Sesto Fiorentino

Accanto a lui, sul sedile lato passeggero, si trovava un sacco contenente 15,5 kg di hashish. Per questo ieri un 46enne, che viaggiava a bordo di un furgone con questo carico, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo è stato fermato dagli agenti per un controllo mentre si trovava in via del Termine a Sesto Fiorentino. La polizia, insospettita dal forte odore di stupefacenti che proveniva dall'abitacolo, ha proceduto con l'ispezione del furgone trovando il sacco contenente la droga. Inoltre al 46enne sono stati sequestrati anche 3mila euro in contanti.