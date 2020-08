Giovane positiva al Covid-19 dopo una serata in discoteca in Versilia

Una ragazza, rientrata da una vacanza all'estero, ha trascorso una serata tra l'8 e il 9 agosto in una discoteca di Marina di Pietrasanta. La stessa giovane, residente nel comune di Pisa, è stata trovata positiva al Covid-19. A affermarlo è il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, dopo la comunicazione dell'Asl Toscana Nord Ovest.

Al momento, secondo l'Asl, nessuno dei suoi familiari è risultato positivo, così come metà delle persone sottoposte al test con cui era venuta in stretto contatto. La giovane sta bene ed è a casa, è in corso l'attività di indagine per escludere focolai o altri contagi tra parenti, amici o stretti conoscenti.

"Non c'è ancora alcuna evidenza che si tratti di un contagio di rientro dall'estero. La ragazza era appena tornata da una vacanza, è una delle ipotesi. Penso sia necessario un maggiore filtro di controllo per coloro che viaggiano in questo periodo. Se le indagini confermeranno che non sono stati applicati correttamente i protocolli anti-contagio prenderemo i dovuti provvedimenti nei confronti del locale. Serve maggiore responsabilità e questo è un messaggio che deve partire prima di tutto dai genitori e dalle famiglie quando i loro figli escono di casa" ha detto Giovannetti.

Il commento della Sds Pistoiese

La notizia è stata confermata dalla Asl Toscana nord ovest e ci dice di quanto sia ancora necessario prestare la massima attenzione nei comportamenti quotidiani per evitare la propagazione dei virus – è il commento di Anna Maria Celesti, presidente della Società della Salute Pistoiese, preoccupata di una possibile recrudescenza del fenomeno -. Considerato che si tratta di una discoteca molto nota e molto frequentata da persone provenienti da diverse località toscane, rivolgo un appello ai residenti nel nostro territorio di competenza che fossero presenti quella notte nel locale di Marina di Pietrasanta a mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia o direttamente con l’azienda sanitaria. In questo secondo caso basta inviare mail a: sorveglianza@uslnordovest.toscana.it, con nome, cognome e numero di telefono, per fissare l’appuntamento per fare il tampone".

Dal caso specifico la presidente della SdS Pistoiese passa quindi a considerazioni più generali. "Quell'episodio riguarda tutti noi e rischia di non rimanere isolato se non continuiamo a seguire alcune piccole regole: rispettare il distanziamento, indossare la mascherina, lavarsi frequentemente delle mani. Dobbiamo imparare a convivere con il virus, tutelando noi stessi e gli altri con comportamenti corretti e di buon senso – conclude Celesti -. Per questo come presidente della Società della Salute Pistoiese chiedo a tutti, in particolare ai più giovani, di trascorrere questi giorni di vacanza con la giusta serenità ma anche con le precauzioni che ci impone una situazione eccezionale come quella che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo".