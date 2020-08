Ferragosto di shopping a Castelfiorentino: mercato e negozi aperti

Un’opportunità per fare shopping rivolta a chi, per scelta o necessità, ha deciso di rimanere a casa. Sabato mattina, giorno di Ferragosto, si svolgerà a Castelfiorentino – come di consueto – il mercato settimanale dei generi alimentari e non alimentari, che interesserà le tre piazze principali del capoluogo, ovvero Piazza Gramsci, Piazza Kennedy e Piazza Cavour, un tratto di via Masini, di via della Costituente e via Palestro.

In contemporanea, , il CCN “Tre Piazze” ha promosso l’iniziativa di un’apertura straordinaria dei negozi (dalle 9.00 alle 13.00), al fine di garantire al pubblico un’offerta quanto più possibile diversificata, con prodotti di marca e di qualità a prezzi di “saldo”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa