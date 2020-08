Iscrizione ai servizi scolastici in Valdera: come fare

L'Unione Valdera informa che dal 24 Agosto al 6 Settembre si potranno effettuare le iscrizioni ai servizi scolastici (mensa, trasporto, pedibus e sorveglianza pre e/o post scuola) per tutti i bambini che frequenteranno nell'anno scolastico 2020/2021 una scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado situata in uno dei sette comuni del territorio dell'Unione Valdera.

Tutti i moduli di iscrizione contengono al loro interno le richieste complementari legate al servizio di interesse. Alcuni esempi: con la richiesta del servizio di refezione scolastica è possibile anche dichiarare l'ISEE per ottenere un'agevolazione tariffaria sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare, la dieta speciale per motivi etico/religiosi o di salute, l'esenzione per l'alunno in affidamento eterofamiliare; con la richiesta del servizio di trasporto scolastico è possibile richiedere la modalità di fruizione del servizio richiesto (solo andata, solo ritorno o andata e ritorno rispettivamente per il percorso casa-scuola, scuola-casa o casa-scuola e scuola-casa), richiedere la discesa autonoma per far rientrare a casa da soli gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, dichiarare l'ISEE per ottenere un'agevolazione tariffaria (nei comuni dov'è prevista), chiedere l'esenzione dal pagamento in caso di alunno certificato ai sensi della L. 104/92 o in affidamento eterofamiliare. Con un solo modulo, quindi, possono essere presentate più richieste per lo stesso servizio.

Le domande dovranno essere presentate in modalità online collegandosi al sito (www.unione.valdera.pi.it/servizi online/mensa e trasporto scolastici/comune di riferimento). Gli utenti che nell’a.s. 2018/2019 e precedenti erano iscritti al portale potranno accedere con le credenziali in loro possesso, con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) mentre coloro che si sono iscritti al portale nell’a.s. 2019/2020 ed i nuovi iscritti potranno accedere soltanto con CNS o SPID.

Per facilitare gli utenti che hanno difficoltà all'utilizzo dei mezzi informatici, sono stati attivati dei punti di assistenza dove è possibile presentare la domanda di iscrizione, previo appuntamento: dopo aver fatto compilare un'autorizzazione cartacea, l'addetto allo sportello provvederà a compilare il modulo di iscrizione online per conto del richiedente e rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione della stessa.

Tutta la documentazione e le informazioni relative ai servizi sono disponibili sul sito www.unione.valdera.pi.it/servizi online/mensa e trasporto scolastici. Di seguito l’elenco degli sportelli per l’assistenza per la compilazione delle domande. Per l’assistenza è necessario prendere appuntamento telefonico; senza appuntamento non è garantita l’assistenza per le domande:

COMUNE DI BIENTINA

- Ufficio Pubblica Istruzione (Solo Assistenza Telefonica): 0587/758444

tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:00 ed il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

- Informagiovani presso il Palazzo comunale, P.zza V. Emanuele II n. 53 tel 0587/758450 fax 0587/758428 – email: informagiovani@comune.bientina.pi.it - orario: lunedì 9-12 martedì 9-13, giovedì 15-18 venerdì 9-12

COMUNE DI BUTI

- Ufficio Scuola Piazza Danielli 5, Buti tel. 0587/722523 - email: s.angiolini@comune.buti.pi.it - orario: lunedì e mercoledì 9-13 e giovedì 15:30-17:30

- Sportello Stranieri (dal 1° Settembre) presso Biblioteca Comunale, Piazza Divisione Acqui n. 5, tel 0587/722519 - email: stranieripontedera@alice.it - orario: martedì 17-19

COMUNE DI CALCINAIA

- Ufficio Servizi Scolastici, P.zza Indipendenza n. 7, tel. 0587/265455-0587/265467 - email:servizi.scolastici@comune.calcinaia.pi.it -: lunedì e giovedì 9-12:30

- Informagiovani: c/o Palazzo Comunale P.zza Indipendenza n. 7 tel. 0587/265458 - email:informagiovani@comune.calcinaia.pi.it – Sabato mattina dalle 9 alle 12

COMUNE DI CAPANNOLI

- Ufficio Scuola e URP (solo assistenza telefonica) tel. 0587/606628 - 0587/606679 – 0587/606611 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00

- Informagiovani c/o Villa Baciocchi, Piazza Castello n. 1, tel/Fax: 0587/606010 email: informagiovani@comune.capannoli.pisa.it - Orario: il lunedì e venerdì dalle 15,30 alle 18,30

- Sportello Immigrati c/o Villa Baciocchi, Piazza Castello n. 1, tel. 0587/606010 - email: stranieripontedera@alice.it - orario: mercoledì 16:30-18:30

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

- Sportello del cittadino - P.zza V.Emanuele II° n. 2 – Lari tel. 0587/687511 - email risorsealcittadino@cascianatermelari.gov.it orario: lunedì e giovedì 8.45-17.30 – martedì, mercoledì e venerdì 8.45-13.45 – sabato 8.45-13.00

- Sportello del Cittadino - Via Gramsci n. 166/a – Perignano - tel. 0587/616244 - email: risorsealcittadino@cascianatermelari.gov.it orario: dal lunedì al venerdì 8.45-13.45 – sabato 8.45-13.00

- Sportello del Cittadino – V.le R.Margherita n. 7/a - Casciana Terme - tel. 0587/687593 - email: risorsealcittadino@cascianatermelari.gov.it - orario: orario: lunedì martedì, mercoledì e venerdì 8.45-13.45 – giovedì 8.45-13.45 e 15.00-17.30 - sabato 8.45-13.

- Sportello Stranieri - Via Gramsci n. 166/a – Perignano - tel. e fax 0587/618314 - e-mail: stranieripontedera@alice.it; orario: lunedì 15-18 e venerdì 17-19 Sportello Stranieri Via Gramsci n. 166/a, Perignano, tel. e fax 0587/618314 - email: stranieripontedera@alice.it; orario: lunedì 15-18 e venerdì 17-19

COMUNE DI PALAIA

- Ufficio Scuola Piazza della Repubblica n. 56 tel. 0587/621432 - orario: da lunedì al Venerdì dalle 9 - 12:30 ed il giovedì pomeriggio 14:30 – 16:30 (solo per il mese di Giugno) - email: segreteria@comune.palaia.pisa.it

- Ufficio URP - Protocollo, P.zza della Repubblica n.56, tel. 0587/621420-20 - email prot@comune.palaia.pisa.it - orario: da lunedì a sabato 9-12:30 e giovedì 14:30-16:30 (solo per il mese di Giugno)

- Informagiovani P.zza della Repubblica, tel. 0587/621437 0587/622539 - e-mail: palaia@informagiovanivaldera.it - orario: lunedì 13-17

- Biblioteca di Forcoli: tel. 0587/628240 - orario: lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 e-mail: biblio@comune.palaia.pisa.it bib_forcoli@hotmail.it

- Biblioteca di Palaia: tel. 0587-622256 0587-622256 - giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - e-mail: biblio@comune.palaia.pisa.it

COMUNE DI PONTEDERA

- Segreteria degli studenti V.le R. Piaggio snc, email: segreteria.pontedera@adm.unipi.it - orario: dal lunedì al venerdì 9-12

- Informagiovani Via Rinaldo Piaggio snc, tel 0587/299685 - email: informagiovani@comune.pontedera.pi.it - orario: lunedi e martedì 10-12 e 16-19 mercoledì, giovedì e venerdì 16-19 sabato 10-12:30

- Punto PAAS c/o Centro Poliedro, P.zza Berlinguer, tel. 0587/52652 email: centropoliedro@gmail.com - orari: dal lunedì al venerdì 15-19

- Sportello Stranieri c/o struttura ex La Bianca, Piazza del Mercato, tel e fax 0587/52640 - email: stranieripontedera@alice.it - orario: lunedì, martedì mercoledì e giovedì 9-12:30 martedì e giovedì 16-19 e sabato 9-12.

Fonte: Unione Valdera