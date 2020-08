Accordo Toscana Promozione Turistica-Trenitalia per favorire turismo area costiera

Favorire lo sviluppo del turismo nell’area costiera toscana attraverso prodotti e itinerari tematici e integrati. E’ questa la sintesi dell’accordo sottoscritto tra Toscana Promozione Turistica e Trenitalia che vede al centro dell’iniziativa il progetto Costa Toscana | Isole Toscane, attivato dalla Regione Toscana, e che intende qualificare la promozione della Costa e dell’Arcipelago Toscano quale destinazione turistica sostenibile da comunicare, attraverso nuove forme di offerta, a livello nazionale e internazionale.

Toscana Promozione Turistica e Trenitalia danno così vita ad una nuova campagna promozionale volta, da un lato, ad incrementare le presenze turistiche presso le strutture ricettive aderenti all’iniziativa e, dall’altro, ad incentivare l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile per raggiungere le aree della costa e delle isole della Toscana: con il biglietto del treno, dal Frecciarossa al regionale, si avrà uno sconto nelle strutture ricettive che aderiscono. L’offerta è valida fino al 31 ottobre proprio per allungare il periodo di stagione, visti anche i segnali positivi registrati in questa estate 2020 sulla costa, le aree limitrofe e le isole.

Trenitalia, a partire dall’entrata in vigore dell’orario estivo, ha aumentato le tratte dei treni veloci Frecciarossa inserendo anche la costa tirrenica con una tratta che va da Roma Termini a Milano Centrale con fermate sulla costa Toscana quali Capalbio, Orbetello/Monte Argentario, Grosseto, Campiglia Marittima, Livorno Centrale, Pisa Centrale, Viareggio, Forte dei Marmi/Seravezza /Querceta e darà ampia visibilità all’iniziativa promuovendola attraverso i propri canali informativi. L’offerta turistica è veicolata da Toscana Promozione Turistica e da lunedì prossimo 17 agosto anche attraverso visittuscany.com.

Alla campagna aderiscono le strutture ricettive tra le seguenti tipologie: alberghiere, residence, bed and breakfast, agriturismi, campeggi per le sole unità abitative e villaggi turistici della Costa Toscana e Isole, sia in forma singola che aggregata.

Le strutture turistiche aderenti alla campagna promozionale, che devono essere contattate direttamente dal cliente per usufruire della promozione una volta acquistato il titolo di viaggio, forniranno i seguenti sconti sui soggiorni: 10% per un soggiorno di almeno 3 notti, 15% per un soggiorno di almeno 7 notti e 20% per un soggiorno di almeno 14 notti. Qui è possibile vedere l’offerta in dettaglio e l’elenco delle strutture.

Per l’assessorato regionale al turismo si tratta di un elemento innovativo per favorire le vacanze nelle nostre località fino a ottobre. Il viaggio in treno riveste ancora il suo fascino e la collaborazione e le nuove soluzioni individuate con questo accordo possono essere di stimolo per chi vuole venire in Toscana con una precisa attenzione alla sostenibilità e all’ambiente.

Per Toscana Promozione Turistica sostenibilità diventa elemento di competitività consentendo un modo ulteriore di comunicare la destinazione, promuovere il territorio costiero, incentivare l’utilizzo del treno e fruire delle strutture ricettive lungo costa e isole toscane, una strategia di destination marketing che la Regione sta attuando attraverso la nuova governance del turismo e che vuole sostenere la fase di ripartenza promuovendo nuove offerte turistiche.

Regione Toscana (Ha collaborato Francesca Pinochi, ufficio stampa Toscana Promozione Turistica)