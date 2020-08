Al via la quinta edizione della CoopComerata: la Coop Montespertoli offre il cocomero a tutti

Quinta edizione per l'evento più atteso della stagione estiva. La "Grande Co(op)comerata", organizzata e offerta a tutti gratuitamente da Coop Montespertoli, conferma l'azienda come una realtà che ha davvero a cuore la comunità.

Quest'anno, in tempi di emergenza sanitaria, l'evento che ha il Patrocinio del Comune di Montespertoli, avrà una veste più sobria e vedrà adottare le norme necessarie per la sicurezza.

La quinta "CoopComerata" è in collaborazione con Fratres e La Racchetta Montespertoli.

"Anche quest'anno - commenta il dott. Luciano Cutrini, presidente di Coop Montespertoli - abbiamo deciso con il vice presidente, il ragionier Giuseppe Simoncini, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti nonché il Gruppo di Comunicazione e Immagine, di ripetere l'iniziativa volta a intrattenere il pubblico e a socializzare nel rispetto delle distanze e in tutta sicurezza, offrendo fette di fresco cocomero attentamente selezionato".

L'evento "plastic free", per un consumo etico e consapevole, inizia alle 20.30. "La cocomerata - conclude Cutrini - è diventata ormai una tradizione del 15 agosto che attira anche persone da fuori provincia e qualche turista. Quest'anno siamo ricorsi anche all'aiuto, oltre che dell'Associazione Fratres che ringrazio anche de La Racchetta proprio per organizzare al meglio". Coop Montespertoli rinnova per la quinta volta la tradizione della Festa di Ferragosto, sempre in piazza del Popolo ovvero, come dicono i montespertolesi, in "piazza Nova". In questa edizione sarà presente materiale di sensibilizzazione "Io aiuto il Meyer" 2020.

Ma in caso di maltempo, la Festa di Ferragosto offerta da Coop Montespertoli, si terrà al coperto nella Sala Topical.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa