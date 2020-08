Arte, agli Uffizi una mostra per celebrare l'Assunzione

“Perpetua virginitas”: una mostra virtuale con protagonisti due capolavori “gemelli” di Andrea Del Sarto, l’Assunta Panciatichi e l’Assunta Passerini, per celebrare la festività cristiana dell’Assunzione di Maria in cielo, coincidente con il Ferragosto. L’ipervisione, a cura di Anna Bisceglia, è presentata dalle Gallerie degli Uffizi ed è online da oggi sul sito del museo (all’indirizzo www.uffizi.it/mostre-virtuali/assunta-andrea-del-sarto).

Celebrato il 15 di agosto, il passaggio di Maria al cielo non solo nello spirito ma anche nel corpo, in quanto madre di Cristo, nasce molto presto nella devozione cristiana e si afferma soprattutto durante il Medioevo e nei secoli successivi. La Galleria Palatina di Palazzo Pitti ne custodisce due superbe raffigurazioni, argomento della mostra virtuale di questo Ferragosto: l’Assunta Panciatichi e l’Assunta Passerini, entrambe opere di Andrea del Sarto, realizzate tra il 1523 e il 1526 e tra le più spettacolari del grande pittore fiorentino del Cinquecento. L’ipervisione offre la possibilità di avvicinarsi ai due dipinti, spiegandone l’iconografia, la committenza, il passaggio alle collezioni granducali (che nel caso dell'Assunta Passerini fu davvero traumatico, perché venne comperata dal Granduca Ferdinando II che pagò sì alla chiesa dei Serviti di Cortona una cospicua somma di danaro, ma non riuscì ad evitare una vera e propria insurrezione popolare dei fedeli inferociti per la sottrazione). L’ipervisione accompagna il visitatore alla scoperta dei particolari più suggestivi e curiosi dei dipinti, rivelando anche il processo utilizzato da Andrea del Sarto nel preparare i suoi lavori. Una serie di disegni conservati al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe permette infatti di entrare nei meccanismi creativi dell’artista: il tratteggio minuzioso dei singoli dettagli e soprattutto lo studio del corpo umano dal vero, per renderlo più vivo e reale nella stesura finale dell’opera. Oltre ai dipinti di Andrea del Sarto vengono presentate altre raffigurazioni dell’Assunzione di Maria e di episodi che precedono l’evento: tra questi anche l'Annuncio dell'Angelo a Maria nell’incisione di Federico Zuccari e la splendida Incarnazione di Gesù e santi di Piero di Cosimo.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Le Gallerie degli Uffizi propongono regolarmente mostre virtuali in occasione delle principali festività. Nel giorno di Ferragosto, ricordiamo quella dell’Assunta con una rassegna di immagini ad alta definizione e schede esplicative: l’intento è indurre a osservare opere sublimi delle nostre collezioni con occhio attento ai significati, ai contenuti, ai processi esecutivi dei manufatti artistici”.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa