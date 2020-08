Coronavirus, migranti in arrivo nel senese: Lega presenta una mozione per verificare gli arrivi

Non è un nuova allerta sanitaria, ma la Lega mette le mani avanti affinché non lo diventi.

Appreso di futuri nuovi invii di profughi nel Senese e del fatto che la Prefettura stia contattando i privati per allocare cento nuovi migranti, i Capogruppo della Lega nei comuni di Siena e Poggibonsi Eleonora Raito e Riccardo Galligani, hanno presentato una mozione che impegna i rispettivi Sindaci a verificare, al momento degli arrivi, la conformità delle strutture, il rispetto della legalità, nonché a far verificare alle autorità sanitarie lo stato di salute degli immigrati, onde evitare il possibile diffondersi di focolai di malattie o problematiche di altro genere.

“Il nostro intento – spiegano i capogruppo Raito e Galligani – è di assicurare anticipatamente la serenità dei cittadini residenti nei pressi dei luoghi di accoglienza e far sì che lo scopo di lucro non prevalga sul rispetto delle fondamentali norme igienico sanitarie e sulla sicurezza”.

“Sostengo fortemente l'iniziativa promossa a Siena dalla Capogruppo Raito – aggiunge Riccardo Galligani, che è anche candidato capolista della Lega alle prossime Elezioni Regionali -, al punto di aver protocollato un atto analogo anche in consiglio comunale a Poggibonsi e in particolare sottolineo come la cittadinanza debba esser grata per il lavoro delle stazioni dell'Arma dei Carabinieri e la Questura che stanno già sta operando in Provincia affinché le cooperative o gli enti gestori comunichino un piano dettagliato delle attività che verrebbero fatte svolgere ai richiedenti asilo”.

Fonte: Ufficio stampa