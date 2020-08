Non risponde da due giorni, 68enne trovato senza vita nella sua casa a Fucecchio

Mercoledì mattina un uomo è stato ritrovato senza vita nella propria casa a Fucecchio, in un appartamento di Corso Matteotti. L'allarme è stato lanciato dalla famiglia, preoccupata di non averlo sentito per due giorni, che ha allertato le forze dell'ordine. La notizia è riportata sul giornale Il Tirreno.

Una volta sul posto l'uomo, 68enne originario di La Spezia, è stato trovato deceduto nel suo letto. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso, che sarebbe avvenuto per cause naturali nel sonno, qualche ora prima della scoperta.