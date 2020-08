Minaccia e aggredisce una ragazza per prenderle i soldi: denunciato nell'aretino

Un uomo, 32enne albanese residente a Arezzo, è stato denunciato in stato di libertà per essere il presunto autore di una rapina commessa ai danni di una ragazza. Lunedì scorso il 32enne aveva incontrato la giovane in un locale notturno a Foiano della Chiana. Dopo aver bevuto qualcosa i due si sono allontanati dal locale restando insieme per le ore successive.

La mattina dopo la ragazza si è svegliata e il 32enne ha iniziato a minacciarla, aggredirla inizialmente solo verbalmente perché voleva i soldi che aveva nel portafogli. La donna ha tentato di difendersi ma l'uomo l'ha aggredita con calci e pugni, scappando dopo aver preso i contanti che aveva.

La ragazza, spaventata, ha chiamato i carabinieri e i militari della Stazione di Foiano l'hanno subito raggiunta, insieme ad un'ambulanza. Ricoverata in ospedale, la giovane ha riportato escoriazioni e lesioni fortunatamente non gravi.

I carabinieri nel mentre hanno subito iniziato le ricerche dell'aggressore, partendo dalla descrizione e dai fatti raccontati dalla vittima. Dopo aver ripercorso il tragitto descritto, raccolto testimonianze e visionato le telecamere della zona, i carabinieri sono riusciti ad individuare la macchina del ragazzo grazie alla quale sono risaliti alla sua identità. In seguito anche la donna ha confermato che fosse lui. Il 32enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di furto in abitazione e reati inerenti agli stupefacenti, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria aretina.