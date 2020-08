Non rispetta il divieto di dimora a Pontedera: arrestata 20enne

A Pontedera i carabinieri hanno tratto in arresto una 20enne. Dopo averla rintracciata, le hanno notificato un provvedimento di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pontedera, cui era sottoposta in ordine alla commissione di reati in materia di stupefacenti, con la misura più afflittiva della custodia cautelare in carcere; tale ultima determinazione si è resa necessaria a causa delle ripetute violazioni alla precedente misura comminatale. Arrestata, è stato accompagnata presso la Casa Circondariale di Firenze - Sollicciano.