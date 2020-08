Progetto Cascina ufficializza la partecipazione alle elezioni 2020

Come anticipato sui profili social della Lista civica e dei simpatizzanti, ufficializziamo la partecipazione alla prossima tornata elettorale per l’elezione del Sindaco di Cascina con la Lista Civica Progetto Cascina – Parrini Sindaco.

La lista è espressione dell’Associazione Culturale Progetto Cascina e ha come obiettivo la valorizzazione dei temi di carattere amministrativo, che in un momento come questo necessitano di attenzione.

E’ sotto gli occhi di tutti la condizione generale del Comune di Cascina: il livello e l’affidabilità dei servizi essenziali, le condizioni della viabilità, il degrado degli spazi comuni, il decoro di una città non governata e senza prospettiva per il futuro, il clima che si percepisce nell’ambito della macchina comunale.

Situazione che parte da lontano, non certo solo dagli ultimi quattro anni, anche se con la recente amministrazione tanti problemi invece che essere risolti si sono aggravati.

Da qui l‘obbligo morale di dare un contributo, di mettersi a disposizione.

L’attività preparatoria è iniziata circa un anno fa, quando la scelta della ex sindaca di preferire il seggio europeo ha determinato la necessità di elezioni anticipate: e noi a febbraio eravamo già pronti, nel programma come nell’idea di squadra; poi il blocco generale causato dall’epidemia Covid ha fatto slittare i tempi. Ad onor di cronaca eravamo pronti ad ufficializzare lista e candidato già la prima settimana di luglio ma sono successe delle cose, di cui vi mettiamo a parte e che anticipano risposte a possibili domande: abbiamo tenuto un profilo basso perché abbiamo ricevuto richieste di confronto da altre forze politiche al fine di verificare possibili alleanze e convergenze.

Come detto prima, lo spirito è quello del servizio verso la collettività, e se l’impegno in un progetto condivisibile e sostenibile avesse richiesto la rinuncia ad un nostro candidato Sindaco, l’avremmo anche valutato di come possibile.

Nonostante i diversi incontri, con i vari gruppi, non siamo riusciti a trovare una convergenza soddisfacente sia su alcuni aspetti dei programmi sia sui metodi e le visioni. Siamo certamente consapevoli che in così poco tempo a disposizione elaborare una sintesi delle impostazioni sarebbe stato difficile, ma ci abbiamo provato lo stesso, ne avevamo il dovere, con onestà e disponibilità che riconosciamo anche alla maggior parte dei nostri interlocutori.

Questo il motivo dell’attesa: dare spazio ai confronti richiesti e raffrontarsi con altre parti politiche.

Alla fine la decisione è stata quella di puntare al nostro programma, al progetto per Cascina nella sua completezza, così come era stato pensato, con il miglior candidato Sindaco possibile per attuarlo: Michele Parrini.

Il programma si sta ancora arricchendo di spunti e proposte, anche se definito nelle linee generali e nel quadro di riferimento: quello di una città moderna, con servizi efficienti, con qualità della vita dei propri cittadini di livello middle europeo, che attrae e non allontana i propri giovani, che propone e offre opportunità. Dove le cose che si pensano e si fanno non dipendono da interessi di pochi o da carriere personali, dove le persone desiderano restare a vivere anziché scapparne.

Viabilità, valorizzazione del verde, sviluppo sostenibile, servizi alla persona e attenzione alla sfera del mondo animale e a chi ne ha cura.

L’approccio verso queste sensibilità sono già presenti social e alle pagine dell’Associazione Progetto Cascina e dei simpatizzanti, e nei prossimi giorni entreremo in maggior dettaglio non solo sui problemi specifici ma anche, e soprattutto, su come si intendono risolvere e trasformare alcune criticità in opportunità per il territorio e i cittadini.

Molte sorprese attendono chi presterà attenzione alla nostra comunicazione ufficiale.

Fonte: Progetto Cascina