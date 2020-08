Rapina in villa a Firenze, donna legata e rinchiusa in una stanza: via con 'bottino' da migliaia di euro

È stata legata e chiusa in una stanza da tre rapinatori a volto coperto. È accaduto in una villa sulle colline fiorentine, nella zona di Careggi, intorno alle ore 23: la donna si trovava nella terrazza di casa quando è stata raggiunta da uno degli uomini che le ha tappato la bocca e l'ha portata in casa. Uno di loro aveva un coltello e ha minacciato la donna per farsi rivelare dove erano i preziosi. Dopodiché l'avrebbero portata nella camera da letto, legandole mani e piedi con una cintura di tessuto per poi chiuderla a chiave nella stanza. I malviventi avrebbero portato via gioielli in oro e pietre preziose per un valore di migliaia di euro. Indaga la polizia.