Ruba la borsa ad un'anziana, ma i carabinieri assistono alla scena: denunciata 31enne

A Pisa, ieri pomeriggio, i carabinieri hanno tratto in arresto una 31enne, in flagranza del reato di tentata rapina. I militari hanno accertato che la donna, dopo aver avvicinato un’anziana signora che stava percorrendo con la propria bicicletta una via cittadina, le rubava la borsa appesa al manubrio del veicolo, facendo così cadere a terra la malcapitata. In tale frangente i carabinieri, che si trovavano a transitare sulla stessa strada, hanno notato l’evento e bloccato immediatamente la 31enne.

Per la signora, immediatamente soccorsa, non si rendevano necessarie cure mediche specifiche, nonostante evidenti escoriazioni ad un avambraccio e ad una caviglia, mentre per la giovane scattava l’arresto in flagranza di reato ed il successivo accompagnamento in carcere a Firenze.