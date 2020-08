Un caso di Covid a Montaione, il sindaco: "Il virus non è sparito. Niente panico, ma rispettiamo le norme"

Un caso di Covid-19 a Montaione. Ad annunciarlo è il sindaco Paolo Pomponi con un post su facebook in cui spiega di essere stato informato dall'Asl del caso positivo. Si tratta di una persona molto giovane, "che ha contratto il virus da contatto con un'altrettanto giovane persona ritornata da un viaggio all'estero, come nella maggior parte dei nuovi casi di questi ultimi giorni", spiega il sindaco.

"Adesso - scrive Pomponi - seguendo i protocolli sanitari, la Asl sta provvedendo a contattare, per sottoporre a isolamento, coloro che hanno avuto contattri stretti, familiari e non, con la persona risultata positiva.Il problema non è aver perso il titolo di comune "covud free", adesso che a Montaione abbiamo una situazione inedita, non dobbiamo farci prendere dal panico. Tutti, ma veramente tutti, giovani e meno giovani, dobbiamo invece continuare a rispettare le disposizioni di prevenzione ormai stranote: mantenete il distanziamento, evitare assembramenti, utilizzare la mascherina, lavarsi spesso le mani, ecc. Come scrivevo l'altro ieri il virus non è mai sparito!!"